Сеул: КНДР перебросила в Россию еще 3000 военных

Северная Корея с начала года отправила в Россию еще 3000 военнослужащих в качестве подкрепления сил, участвующих в войне против Украины на стороны Москвы. Такую оценку Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи привел в четверг, 27 марта.

Из первоначально отправленных в РФ 11 тысяч военных КНДР 4000 предположительно погибли или получили ранения, считает Сеул. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять Москве ракеты, артиллерию и боеприпасы. На данный момент установлено, что Северная Корея поставила России „значительное количество баллистических ракет малой дальности“, а также гранатометы и реактивные системы залпового огня, добавили в Южной Корее. В зависимости от ситуации на фронте это число может увеличиться, предупредили в Сеуле.