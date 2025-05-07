Сербские СМИ: Латвия и Литва не пустят самолет Вучича

Латвийские власти объяснили запрет „политической чувствительностью цели полета“. В свою очередь, Литва отказала из-за „технической и дипломатической чувствительности“. Также, по данным Kurir, премьеру Словакии Роберту Фицо также был запрещен пролет через воздушное пространство Польши и Литвы. Официальные представители властей этих стран пока не комментировали сообщения.
3 мая президент Сербии Александар Вучич досрочно прервал официальный визит в США из-за болезни, после чего вернулся в Белград, где его госпитализировали. На следующий день министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что пока невозможно сказать точно, поедет ли Александар Вучич на торжественный парад на Красной площади в Москве 9 мая. „Через день, два, три, когда он поправится, он обратится к общественности. Единственное, что могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, он сказал, что будет там, предполагаю, что он выполнит свое обещание“, - заявил Мали в интервью телеканалу RTS.
Международные гости на параде по случаю празднования 80-летия Дня Победы в Москве
В торжествах в российской столице планируется участие международных гостей, в том числе лидера КНР Си Цзиньпина, его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также глав Казахстана, Беларуси, Кубы и Венесуэлы. Кроме того, свое участие подтвердил премьер Словакии Роберт Фицо, а премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался приехать в Москву. Сообщалось, что ЕС рекомендовал лидерам стран-кандидатов воздержаться от посещения майских торжеств в РФ.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал глав государств и правительств стран мира воздержаться от участия в параде Победы в Москве. „Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации“, - указал он. По словам Зеленского, Украина не дает никаких гарантий безопасности. „Мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и так далее, а потом обвинять нас“, - заявил Зеленский 3 мая.