Сербские СМИ: Латвия и Литва не пустят самолет Вучича

Международные гости на параде по случаю празднования 80-летия Дня Победы в Москве

В торжествах в российской столице планируется участие международных гостей, в том числе лидера КНР Си Цзиньпина, его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также глав Казахстана, Беларуси, Кубы и Венесуэлы. Кроме того, свое участие подтвердил премьер Словакии Роберт Фицо, а премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался приехать в Москву. Сообщалось, что ЕС рекомендовал лидерам стран-кандидатов воздержаться от посещения майских торжеств в РФ.