Сербия: протестующие попытались взять штурмом мэрию Белграда

Президент Сербии Александр Вучич сказал в телеобращении, что в столкновениях были ранены двое полицейских и арестованы больше 35 участников штурма мэрии.

Как передает корреспондент Би-би-си в Белграде, оппозиционеры обвиняют полицию в несоразмерном применении силы против них: по их словам, их избили дубинками.

Акция была разогнана примерно к 10 вечера по местному времени.

17 декабря в Сербии прошли как местные, так и парламентские выборы.

Оппозиция обвиняет Александара Вучича и его правящую партию Сербскую прогрессивную партию в подтасовке результатов выборов путем вброса бюллетеней, подкупа избирателей и иными способами.

СПП, по официальным данным, собрала на парламентских выборах более 47% голосов и осталась у власти.

Выборы в городской совет Белграда особо возмутили оппозицию: она заявляет, что власти массово завезли избирателей из провинции, искренне или корыстно поддерживающих правящую партию.