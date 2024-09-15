Сербия планирует вернуть обязательную службу по призыву

Президент Сербии Александар Вучич подписал соглашение о возвращении военной службы по призыву. „Я надеюсь, вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, насколько больше нам нужно закупать и производить оружия“, - объяснил Вучич свое решение в рамках выступления в Военной академии Сербии в субботу, 14 сентября.

Планируется, что военная служба по призыву будет длиться 75 дней и станет обязательной для мужчин, женщины также смогут пройти срочную службу, но на добровольной основе. „Мы не хотим никого атаковать. И не будем этого делать. Но мы хотим отпугнуть тех, кто ежедневно неустанно угрожает нам“, - подчеркнул Вучич, не уточнив, кто конкретно является источником угрозы для возглавляемой им страны.