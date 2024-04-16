Сенаторы США: "Время спасти Владимира Кара-Мурзу"

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Бен Кардин объявил, что он и сенатор Роджер Уикер возглавили группу из 80 законодателей из обеих палат и от обеих партий, призывающих администрацию Байдена внести Владимира Кара-Мурзу в список "Незаконно и неправомерно задержанных".

Напомним, что вот уже два года Владимир Кара-Мурза находится в российской тюрьме за критику путинского режима и войны, развязанной Кремлем против Украины.

"Кара-Мурза – мощный голос в поддержку демократической России. Он мечтает о правовом государстве, стремящемся к миру со своими соседями, – констатируют законодатели. – Его единственным преступлением было противостояние преступлениям путинского режима".