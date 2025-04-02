Сенат США представил новый пакет санкций против России

„Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законопроект также устанавливает тариф в 500% на импорт (в США. - Ред.) товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты“, - говорится в сообщении.

„В Сенате США преобладает мнение, что Россия - агрессор, а эта ужасная война и агрессия Путина должны быть прекращены сейчас и сдержаны в будущем, - отмечают Грэм и Блюменталь. - Мы разделяем разочарование президента Трампа в отношении России в вопросе достижения прекращения огня и поддерживаем его стремление обеспечить прочный, справедливый и достойный мир“.

„Надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда добьются того, что всему миру не удалось достигнуть в прошлом: окончательно прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат жизнеспособность свободной и демократической Украины“, - резюмируют сенаторы.

Санкции поддержала половина Сената