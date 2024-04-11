Сенат Казахстана одобрил закон о криминализации домашнего насилия

За нанесение побоев в законопроекте прописан штраф, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток. Сейчас штрафы и арест не превышают 123 долларов и 15 суток. Если эти действия совершены с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего и лица, осуществляющего служебную деятельность или выполняющего профессиональный или общественный долг, может применяться ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Закон также устанавливает уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. Кроме этого, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 1651 долларов.