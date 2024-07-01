Семья призвала Байдена продолжать борьбу за пост президента

Попытки Белого дома разрядить ситуацию

Джо Байден встретился с семьей в Кэмп-Дэвиде после целой серии предвыборных мероприятий в конце минувшей недели. Эти мероприятия были запланированы уже давно. Белый дом постарался развеять впечатление, что встреча с родственниками была кризисной встречей. В программу включили фотосессию с известным фотографом Энни Лейбовиц, дети и внуки президента специально приехали, чтобы принять в ней участие.

Джо Байден так же, как и его предшественник на посту президента Дональд Трамп, надеется на переизбрание в ноябре. До недавнего времени создавалось впечатление, что борьба будет почти равной. Но провальное выступление Байдена на теледебатах вечером 28 июня вызвала в США широкие дебаты о том, способен ли он все еще выполнять функции президента и не следует ли ему уступить место более молодому кандидату.