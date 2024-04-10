Семья Алеся Беляцкого сообщила об ухудшении его здоровья в тюрьме

Пинчук отметила, что последние полгода 61-летний правозащитник находится в одиночной камере, несмотря на хронические заболевания. Наталья Пинчук отметила, что узнала от людей, вышедших из тюрьмы, что состояние Беляцкого продолжает ухудшаться.

Жена правозащитника призвала Организацию Объединённых Наций "действовать более активно", чтобы помочь правозащитнику, отбывающему 10-летний срок, как она подчеркнула, за свою правозащитную деятельность. В интервью AP она также призвала содействовать освобождению и других политзаключённых в Беларуси.