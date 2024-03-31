Семь человек погибли при взрыве бомбы на рынке в Сирии

Аналитики описывают город как стратегически важный в контексте гражданской войны из-за его близости к турецкой границе. Через него проходят важные маршруты снабжения.

Аазаз является оплотом Свободной сирийской армии, в городе расположена штаб-квартира Временного правительства Сирии, оппозиционной группы, которая претендует на роль законной власти в стране.

Турецкие войска и поддерживаемые ими силы контролируют обширные районы Сирии рядом с турецкой границей.

В момент взрыва рынок был полон людьми, делавшими покупки перед праздником Ид аль-Фитра, который знаменует окончание исламского месяца поста Рамадан.

Пока неясно, кто стоит за этим взрывом в небольшом городе, расположенном в семи километрах от турецкой границы.

В соцсетях появились кадры, на которых видны лежащие на земле тела, поврежденные здания и каркас горящей машины.

Взрывы бомб, нацеленные на густонаселенные гражданские районы, — не редкость в северо-западном приграничном районе Сирии, в том числе в Аазазе.

В ноябре 2016 года 25 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у штаб-квартиры повстанцев в Аазазе. Также 17 человек стали жертвами похожего нападения на контрольно-пропускной пункт повстанцев в октябре.

В 2017 году более 40 человек погибли в Аазазе в результате взрыва заминированного автомобиля возле здания городского суда.