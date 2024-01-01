Сектор Газа: 26 солдат ЦАХАЛ - жертвы "дружественного огня"

Каждый шестой израильский солдат, погибший с начала наземной операции в секторе Газа, лишился жизни в результате обстрела со стороны товарищей или несчастного случая, подтвердила израильская армия (ЦАХАЛ) в понедельник, 1 января. Из 29 израильских солдат 18 погибли от "дружественного огня", еще двое - от случайных выстрелов и еще девять - в результате неосторожного обращения с боеприпасами, уточнили в ЦАХАЛ.

С начала израильской наземной операции в секторе Газа в конце октября, по данным израильских военных, погибли уже 172 солдата и еще более девятисот получили ранения, а с начала нового обострения палестино-израильского конфликта 7 октября - погибли 506 бойцов ЦАХАЛ.

Нападение ХАМАС на Израиль