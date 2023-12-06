Сексуальные зверства ХАМАС 7 октября не были стихийными, это спланированное орудие войны, заявляют в Израиле

Это же подтверждают фотографии и видео, сделанные ХАМАС, в частности, во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova.

Полиция Израиля собрала более полутора тысяч свидетельств очевидцев сексуальных зверств ХАМАС и медиков, которым пришлось иметь дело с последствиями.

Предупреждение. Текст ниже содержит свидетельства о сексуальном насилии, которые могут быть травмирующими для некоторых читателей.

Профессор Рут Гальперин Каддари — израильский юрист и защитница прав женщин, которая 12 лет была членом конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Процесс сбора доказательств сам по себе травматичен, и у многих вызвало гнев, что такие организации, как "ООН-Женщины", так долго молчали о зверствах, совершенных ХАМАС в отношении израильтян.

Судя по кадрам из разных мест, подвергшихся нападению, нет никаких сомнений в том, что многие женщины были изнасилованы, хотя ООН тянет с признанием этого факта, убеждена она.

В результате ракетного обстрела, за которым последовал штурм ХАМАС рейв-фестиваля невдалеке от границы с сектором Газа ранним утром 7 октября, были убиты не менее 260 человек. Другие были похищены и угнаны в Газу в качестве заложников.

Израильская полиция расследует целый ряд преступлений – от садистских групповых изнасилований до сексуальных надругательств над телами убитых.

"У меня есть свидетельства людей, видевших всё своими глазами. Например, одна из тех, кому удалось спастись, спрятавшись в кустах, рассказала, как неподалеку от нее несколько человек насиловали другую женщину", - рассказала Рут Гальперин-Каддари в интервью BBC Radio 4.

Один из парамедиков также рассказал ей, что спасал жизнь другой жертве, потерявшей критически много крови после изнасилования группой из четырех человек.

"Я видела кадры и фотографии множества тел, состояние и увечья которых не оставляют сомнений в том, что этих женщин изнасиловали, прежде чем жестоко убить", - говорит израильская правозащитница.