Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки

Молодые женщины обращались к ней с просьбой о работе, и она иногда одалживала им деньги на дорогу: от Итайтубы сюда семь часов езды.

На вопрос о том, не испытывает ли она сомнений, привлекая к этой работе других женщин, она ответила: „Иногда я думаю: „Я прошла через это и знаю, что это не так уж и приятно“. Но потом я думаю: „У девушки есть семья, иногда ребенок, которого нужно растить“. У многих девушек один или два ребенка. Так что мы принимаем это“.