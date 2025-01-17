Седьмой запуск ракеты Starship закончился неудачей

Седьмой испытательный полет самой мощной и тяжелой ракеты в истории Starship закончился неудачей. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в четверг, 16 января.

Верхняя ступень взорвалась, нижняя вернулась на землю

Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Первая многоразовая ступень Super Heavy вывела корабль на орбиту, после чего вернулась на землю и приземлилась на стартовой площадке. Верхняя ступень отделилась в небе, на ней включились все шесть двигателей Raptor. Но затем связь с кораблем была потеряна, и он рухнул.