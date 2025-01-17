2025.01.17 10:16

Седьмой запуск ракеты Starship закончился неудачей

 
Deutsche Welle
„Starship“
„Starship“
ФОТО: Scanpix

SpaceX провела седьмой испытательный запуск самой мощной ракеты в истории Starship. Верхняя ступень взорвалась, но первый многоразовый модуль Super Heavy вернулся на землю.

Седьмой испытательный полет самой мощной и тяжелой ракеты в истории Starship закончился неудачей. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в четверг, 16 января.

Верхняя ступень взорвалась, нижняя вернулась на землю

Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Первая многоразовая ступень Super Heavy вывела корабль на орбиту, после чего вернулась на землю и приземлилась на стартовой площадке. Верхняя ступень отделилась в небе, на ней включились все шесть двигателей Raptor. Но затем связь с кораблем была потеряна, и он рухнул.

„После разделения верхняя ступень Starship успешно зажгла все шесть двигателей Raptor и приготовилась к восхождению в космос. До завершения запуска, примерно через 8,5 минут полета, телеметрия с ней была потеряна. Первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части корабля возник пожар, что привело к быстрому незапланированному разрушению с падением обломков в Атлантический океан“, - сообщили в компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Там отметили, что уже расследуют причины крушения и готовятся к восьмому запуску.

„Предварительные данные говорят о том, что у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля. Она была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия. Помимо само собой разумеющейся двойной проверки на наличие утечек, мы добавим пожаротушение к этому объему и, вероятно, увеличим площадь вентиляционного отверстия“, - прокомментировал Маск. По его словам, восьмой запуск состоится уже в ближайшем месяце.

Starship - самая большая ракета в истории

Starship - крупнейшая и самая мощная ракета в истории. Как сообщает SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Общая расчетная грузоподъемность системы составляет 150 тонн.

Многоразовая система Starship состоит из 70-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями.

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