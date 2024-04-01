СБУ заочно обвинила главреда RT в геноциде украинцев

Служба безопасности Украины ( СБУ ) заявила о подозрении "российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая призывала убивать украинских детей". Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник, 1 апреля, на официальном сайте СБУ. В документе уточняют, что украинской спецслужбой были задокументированы "новые преступления" главного редактора прокремлевского телеканала Russia Today (RT) Маргариты Симоньян, которая призывала к геноциду украинцев.

"Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", - говорится в документе, уточняя, что "прежде всего речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного враждебного пропагандиста - Владимира Соловьева". Во время выступления на одном из таких Симоньян, указывается в документе, публично призвала к физическому уничтожению части украинского народа - жителей западных регионов Украины. "Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - подчерчивают в СБУ.