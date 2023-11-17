СБУ возбудила дело против Ирины Фарион, она уволена с работы. Чем известна филолог, критиковавшая русскоязычных военных ВСУ

О нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений. В связи с оскорблением чести и достоинства военнослужащего. О нарушении тайны переписки, телефонных разговоров или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер. О нарушении неприкосновенности частной жизни. Если в начале недели собеседник Украинской службы Би-би-си в СБУ указывал, что намерений реагировать на высказывания Фарион не было, то после последних событий сказал: «С этим уже надо было что-то делать».

Впоследствии появилась информация, что этого человека разыскали в Крыму российские силовики.

А потом, когда ее слова вызвали волну общественного осуждения на всех уровнях, опубликовала письмо в свою поддержку, якобы написанное крымским студентом. При этом экс-депутат не скрыла его персональные данные.

Скандал из-за слов теперь уже бывшей сотрудницы Национального университета «Львовская политехника» начался после ее интервью, в котором она резко раскритиковала украинских военнослужащих, которые продолжают общаться на русском языке, заявив, что «не может назвать их украинцами».

В то же время собеседник отметил, что пока нет достоверных данных, действительно ли существует крымский студент, который якобы написал Фарион, и действительно ли его преследует российское ФСБ.

По его словам, эту информацию сейчас изучают украинские спецслужбы.

В среду вечером стало известно, что Фарион уволена из своего университета. По данным украинских СМИ, причиной стало совершение «аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

До этого с требованием уволить Фарион выступили несколько сотен студентов Национального университета «Львовская политехника», где преподавала филолог.

Лучше всего партия «Свобода» выступила на парламентских выборах 2012 года (за список националистов тогда проголосовали около 10% избирателей, и Фарион на некоторое время стала депутатом Рады).

В 2014 году эту политическую силу поддержали меньше 5% участников внеочередных выборов, что не позволило ей войти в парламент.

В 2020 году за «Свободу» было подано лишь чуть более 2% бюллетеней.