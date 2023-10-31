СБУ подозревает Чичерину в пропаганде войны и других преступлениях

Как говорится в сообщении СБУ, в январе 2023 года певица записала видеообращение "Бандеровцы, сдавайтесь". Чичерина в нём призвала украинских военных сдаваться в российский плен, угрожая при этом тем, кто не сдастся, "заключением в российские концлагеря в Сибири". Кроме того, утверждается, что Чичерина дала концерт в селе Еленовка в оккупированой части Донецкой области, в ходе которого призывала местных жителей вступать в российскую армию.

В сообщении отмечено, что Чичериной грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. О подозрении ей, однако, объявлено заочно, поскольку она находится на свободе.

Ещё в марте 2022 года в отношении Чичериной в Украине было начато расследование после того, как в оккупированном Энергодаре в Запорожской области она сняла украинский флаг со здания мэрии и водрузила так называемое знамя Победы - копию красного флага, водружённого в 1945 году над германским Рейхстагом.