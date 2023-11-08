Сбой в работе провайдера оставил половину Австралии без интернета на 9 часов

Optus, которая принадлежит компании Singapore Telecommunications и является вторым по величине интернет-провайдером в Австралии, не назвала причину сбоя, сообщив только, что она расследуется, передало агентство Reuters.

Обслуживание было в основном восстановлено к полудню среды.

Как отмечает Reuters, отключение интернета в современном мире становится очень серьезным фактором: не работали платежи по картам, вызов такси, часть систем доступа в здания, электронные рецепты в аптеках, в ряде случаев даже телефонные звонки. Среди более экзотических проблем агентство упомянуло зависящие от WiFi домашние диспенсеры для кормления собак и кошек.