Сбой в работе провайдера оставил половину Австралии без интернета на 9 часов

 
Novosti.err.ee
ФОТО: Sigitas Berlinskas
Из-за сбоя в системах телекоммуникационной компании Optus 40% австралийских потребителей лишились в среду на 9 часов доступа к интернету.

Optus, которая принадлежит компании Singapore Telecommunications и является вторым по величине интернет-провайдером в Австралии, не назвала причину сбоя, сообщив только, что она расследуется, передало агентство Reuters.

Обслуживание было в основном восстановлено к полудню среды.

Как отмечает Reuters, отключение интернета в современном мире становится очень серьезным фактором: не работали платежи по картам, вызов такси, часть систем доступа в здания, электронные рецепты в аптеках, в ряде случаев даже телефонные звонки. Среди более экзотических проблем агентство упомянуло зависящие от WiFi домашние диспенсеры для кормления собак и кошек.

За последние три года доля платежей наличными в Австралии сократилась вдвое до 16%, а четверть посещений врача теперь происходит в интернете или по телефону.

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Источник
Novosti.err.ee
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