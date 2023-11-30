Самый теплый в истории наблюдений: в ООН назвали климатические рекорды 2023 года

В видеообращении, сопровождающем доклад ВМО по климату, генсек ООН Гутерриш призвал лидеров стран принять срочные меры на переговорах ООН по изменению климата КС-28.

Вызывающее потепление явление Эль-Ниньо, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика, прогнозируют во Всемирной метеорологической организации

При этом последние девять лет, с 2015 по 2023 год, стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

"Разница между 2023, 2016 и 2020 годами, которые ранее считались самыми теплыми годами, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на рейтинг", - говорится в сообщении.

Глобальная средняя температура в 2023 году в октябре была примерно на 1,4 градуса выше среднего значения за 1850 - 1900 годы.

Об этом написано в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), представленном в Дубае на Конференции ООН по климату (КС-28).

"У нас есть дорожная карта, позволяющая ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов и избежать наихудших последствий климатического хаоса", - сказал он.

Рекорды 2023 года

Волны тепла затронули многие регионы мира. Некоторые из наиболее значительных были зафиксированы в Южной Европе и Северной Африке, особенно во второй половине июля, когда стояла сильная и исключительно стойкая жара.

Температура в Италии достигла 48,2 градусов, а рекордно высокие температуры - 49,0 градусов, 50,4 градусов и 49,2 градусов - были зафиксированы в Тунисе (Тунис), Агадире (Марокко) и Алжире (Алжир) соответственно.

Глобальная средняя температура поверхности моря была рекордно высокой для этого времени года, начиная с конца весны Северного полушария. Исключительно высокие температуры были зафиксированы в восточной части Северной Атлантики, Мексиканском заливе и Карибском бассейне, а также на обширных территориях Южного океана, где наблюдались широко распространившиеся морские тепловые волны.