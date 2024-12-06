Самый мощный паспорт в мире: на втором месте оказалась очень неожиданная европейская страна

Финляндия взлетела вверх по рейтингу, поднявшись с 13-го места в 2023 году на 7-е место в начале 2024 года, и вот, в конце 2024 года она опередила Испанию.

Рейтинг VisaGuide.World считается одним из самых надежных в туристической отрасли, наряду с индексом паспортов Henley. Компания оценивает 199 стран и территорий по всему миру и основывает свои результаты на таких факторах, как безвизовый доступ, электронные визы и глобальная мобильность.

Затем она использует свой собственный балл значимости места назначения (DSS), чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение, хотя DSS не раскрывается в рейтинге.