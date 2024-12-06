Самый мощный паспорт в мире: на втором месте оказалась очень неожиданная европейская страна

Финляндия взлетела вверх по рейтингу, поднявшись с 13-го места в 2023 году на 7-е место в начале 2024 года, и вот, в конце 2024 года она опередила Испанию.
Рейтинг VisaGuide.World считается одним из самых надежных в туристической отрасли, наряду с индексом паспортов Henley. Компания оценивает 199 стран и территорий по всему миру и основывает свои результаты на таких факторах, как безвизовый доступ, электронные визы и глобальная мобильность.
Затем она использует свой собственный балл значимости места назначения (DSS), чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение, хотя DSS не раскрывается в рейтинге.
С помощью этой системы VisaGuide.World установила, что сингапурский паспорт официально является самым сильным паспортом во всем мире - с оценкой 91,27 из 100 возможных по состоянию на декабрь 2024 года.
На втором месте Финляндия с результатом 90,88 балла, за ней следует Испания с результатом 90,87 балла. Далее следуют датский и итальянский паспорта с оценками 90,63 и 90,58 соответственно.
В целом для Европы это хорошие новости: в двадцатку лучших помимо Сингапура вошла только одна страна, не находящаяся в Европе - Япония. Она занимает 8-е место, поднявшись с 15-го в сентябре прошлого года.
Мальта, Франция, Австрия и Венгрия завершают первую десятку рейтинга. Литва расположилась на 28-м месте в рейтинге, обогнав и Латвию (35-е место), и Эстонию (36-е место)
Как VisaGuide.World составляет рейтинг паспортов?
Выпускаемый четыре раза в год рейтинг паспортов VisaGuide.World изучает количество направлений, в которые владельцы паспортов могут попасть без визы. Хенли, обычно считающийся авторитетом, использует аналогичный подход, но пока не опубликовал свой рейтинг за этот квартал.
VisaGuide.World учитывает и другие факторы, составляя свой рейтинг DSS для каждого туристического направления.
В этом рейтинге учитывается тип въездной политики, которую каждая страна применяет к индивидуальному паспорту. Сюда входят безвизовый въезд, электронное разрешение на въезд (ETA), виза по прибытии, одобренные посольством визы e-Visas, безпаспортный въезд или запрет на въезд.
Это означает, что следующий рейтинг может выглядеть совсем иначе, поскольку страны Шенгенской зоны вводят систему въезда/выезда (EES) и отмену виз ETIAS для некоторых стран, не входящих в ЕС, а Великобритания вводит ETA.
DSS также начисляет баллы за ВВП страны, глобальную мощь и развитие туризма.
Однако не все критерии считаются одинаковыми. Безвизовый доступ в страну с высоким показателем DSS приносит паспорту больше баллов в индексе, чем въезд в страну с низким показателем.
Тот факт, что VisaGuide.World не указывает DSS каждой страны, означает, что на результаты индекса могут влиять и другие факторы.
Почему Финляндия поднялась в рейтинге паспортов?
Финляндии удалось сместить Испанию со второго места благодаря тому, что владельцы паспортов могут путешествовать без паспорта по большему числу направлений - 45 против 43.
Во всех европейских странах, входящих в первую двадцатку, в отличие от Сингапура и Японии, существует большое количество безпаспортных направлений, благодаря существованию Европейского союза и Шенгенской зоны.
Граждане этих стран могут путешествовать, имея только удостоверение личности, что делает свободу передвижения простой.
Владельцы испанских паспортов также столкнулись с сокращением числа мест, куда они могут ездить без визы - со 160 стран и территорий до 108.
Впрочем, похоже, что это снижение происходит повсеместно. Владельцы сингапурских паспортов раньше могли посещать 164 страны без визы, но теперь это касается только 160.
Хотя в рейтинге не указано, почему так происходит, этот показатель регулярно меняется в связи с изменением дипломатических связей, взаимной визовой политики, а также политической и экономической стабильности стран и территорий по всему миру.