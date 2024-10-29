Самый богатый человек Эстонии оштрафован британской налоговой на более чем 400 000 евро

Как сообщило ведомство в своем заявлении в понедельник, штраф относится к деятельности Кяэрманна в 2021 году, когда он мог по ошибке представить недостоверные документы и не выполнил обязанность по уведомлению налоговой службы Великобритании о своем финансовом положении.

„Кристо поздно подал декларацию за 2017/18 год, хотя налоговый департамент ему напоминал об этом. После этого она была подана, и он уже заплатил штраф за задержку. Теперь он стал более пристально следить за своими финансовыми делами“, — сообщил представитель Кяэрманна три года назад.