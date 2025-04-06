Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

Мадейра - это сказочное место отдыха, но прибытие на остров может быть непростым.
Аэропорт Фуншала считается одним из самых опасных в мире. Порой посадка самолета бывает сложной, рейсы задерживаются или вообще отменяются, если погода плохая.
Однако надо отметить, что пилоты прекрасно подготовлены к работе в сложных условиях.
Директор по обучению экипажей литовской чартерной авиакомпании KlasJet Збигнев Млотковский объясняет, как пилоты готовятся к самым сложным взлетам и посадкам и что неплохо было бы знать пассажирам.
Короткие ВПП и расположенные рядом горы
Аэропорты классифицируются как опасные в зависимости от нескольких факторов. Один из главных - рельеф местности. Окружающие горы часто затрудняют посадку, требуя от пилотов применения специальных процедур.
Погодные условия также важны, поскольку сильный ветер в сочетании с холмами и горами может вызвать локальную турбулентность. Поперечные ветры могут повлиять на управление самолетом, а микропорывы создают внезапные нисходящие потоки, из-за которых самолет теряет высоту.
Размеры взлетно-посадочной полосы также играют решающую роль. Короткая и узкая взлетно-посадочная полоса требует от пилота отточенных навыков для поддержания траектории прибытия.
Два самых опасных аэропорта в мире - в Европе
Аэропорт Мадейры Фуншал (FNC) известен своей сложной взлетно-посадочной полосой. Одна ее часть построена на бетонных сваях, другая находится вблизи скал, что вынуждает экипажи самолетов держаться подальше от центральной линии захода на посадку.
Ветер с близлежащих гор создает локальную турбулентность, которая часто становится причиной задержек или отмены рейсов.
В августе прошлого года из-за сильного ветра в течение трех дней пришлось отменить или перенаправить более 80 рейсов.
Еще один аэропорт, известный сложными условиями на взлетно-посадочной полосе, - аэропорт Инсбрука (IIN) в Австрии.
Он расположен в Альпах, в долине, почти со всех сторон окруженной высокими скалистыми горами.
Это требует соблюдения особых процедур при заходе на посадку и посадке. Любое небольшое отклонение от намеченных траекторий может привести самолет близко к горам, что потенциально может повлиять на безопасность полёта.
Пилоты проходят строгую подготовку для работы в сложных аэропортах
Каждый сложный аэропорт требует умелого обращения с самолетом и точных расчетов при различных погодных условиях.
„Для каждого этапа полета, будь то заход на посадку, непосредственно посадка или пропуск захода на посадку, требуются специальные процедуры, которые должны выполняться пилотами, если по каким-либо причинам самолет не может приземлиться“, - говорит Млотковски.
„Обычно для такого аэропорта разработаны специальные правила, которые позволяют продолжать безопасный полет даже при работе только одного двигателя“, - успокаивает эксперт.
Чтобы освоиться в сложных аэропортах, пилоты должны пройти обучение на симуляторе. Это позволяет им применить предыдущий опыт и теоретические знания на практике.
„Симулятор обеспечивает детальную визуализацию всех природных и искусственных объектов в окрестностях аэропорта, подготавливая пилотов к полету в настоящий аэропорт“, - говорит Млотковски.
„Кроме того, в симуляторах есть возможность активировать все возможные погодные явления, применимые к конкретным аэропортам, так что пилоты могут совершенствовать свои навыки и быть готовыми к безопасному полету в [самых] неблагоприятных погодных условиях“, - объясняет он.
Очень сложные аэропорты требуют специального разрешения для инструкторов, которое необходимо получить, прежде чем они смогут проводить обучение других пилотов.
Все сложные аэропорты требуют только капитанской посадки и взлета, поскольку КВС более опытны.
„Европейские правила требуют повторного теоретического и практического обучения пилотов каждые 12 месяцев. Однако для очень сложных аэропортов срок такой подготовки сокращается до шести месяцев, чтобы убедиться, что знания и навыки находятся на самом высоком уровне“, - говорит Млотковски.
Стоит ли беспокоиться при полете в опасный аэропорт?
У путешественников могут возникнуть опасения по поводу полетов в аэропорт, который считается опасным, и здесь следует учитывать некоторые вопросы комфорта и удобства.
У аэропортов, окруженных горами, самолеты чаще попадают в зону турбулентности, что может сделать посадку непростой.
По словам Млотковски, более короткие взлетно-посадочные полосы также могут означать, что приземление не всегда бывает плавным - то, что в отрасли называется „положительной посадкой“ (positive landing). Скиатос в Греции, Флоренция в Италии и Сан-Себастьян в Испании - вот некоторые места, где пассажиры могут с этим столкнуться.
В более сложных аэропортах, где погода является важным фактором безопасности, также чаще случаются задержки, поскольку расписание временно корректируется, чтобы избежать потенциально опасных условий.
Пассажиры также могут столкнуться с задержкой, когда самолету приходится некоторое время ждать в воздухе изменения погоды, которое позволит ему безопасно приземлиться.
Иногда, если ожидание затягивается и сжигается слишком много резервного топлива, пилот может принять решение о перенаправлении в другой аэропорт.
Однако Млотковски подчеркивает, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасную навигацию по сложным взлетно-посадочным полосам и погодным условиям.
„Все пилоты обучены, опытны и хорошо подготовлены, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена безопасно и профессионально“, - говорит он.