Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

Аэропорты классифицируются как опасные в зависимости от нескольких факторов. Один из главных - рельеф местности. Окружающие горы часто затрудняют посадку, требуя от пилотов применения специальных процедур.

Директор по обучению экипажей литовской чартерной авиакомпании KlasJet Збигнев Млотковский объясняет, как пилоты готовятся к самым сложным взлетам и посадкам и что неплохо было бы знать пассажирам.

Однако надо отметить, что пилоты прекрасно подготовлены к работе в сложных условиях.

Аэропорт Фуншала считается одним из самых опасных в мире. Порой посадка самолета бывает сложной, рейсы задерживаются или вообще отменяются, если погода плохая.

Мадейра - это сказочное место отдыха, но прибытие на остров может быть непростым.

Аэропорт Мадейры Фуншал (FNC) известен своей сложной взлетно-посадочной полосой. Одна ее часть построена на бетонных сваях, другая находится вблизи скал, что вынуждает экипажи самолетов держаться подальше от центральной линии захода на посадку.

Два самых опасных аэропорта в мире - в Европе

Размеры взлетно-посадочной полосы также играют решающую роль. Короткая и узкая взлетно-посадочная полоса требует от пилота отточенных навыков для поддержания траектории прибытия.

Погодные условия также важны, поскольку сильный ветер в сочетании с холмами и горами может вызвать локальную турбулентность . Поперечные ветры могут повлиять на управление самолетом, а микропорывы создают внезапные нисходящие потоки, из-за которых самолет теряет высоту.

Это требует соблюдения особых процедур при заходе на посадку и посадке. Любое небольшое отклонение от намеченных траекторий может привести самолет близко к горам, что потенциально может повлиять на безопасность полёта.

Он расположен в Альпах, в долине, почти со всех сторон окруженной высокими скалистыми горами.

Еще один аэропорт, известный сложными условиями на взлетно-посадочной полосе, - аэропорт Инсбрука (IIN) в Австрии.

В августе прошлого года из-за сильного ветра в течение трех дней пришлось отменить или перенаправить более 80 рейсов.

Ветер с близлежащих гор создает локальную турбулентность, которая часто становится причиной задержек или отмены рейсов.

Чтобы освоиться в сложных аэропортах, пилоты должны пройти обучение на симуляторе. Это позволяет им применить предыдущий опыт и теоретические знания на практике.

„Обычно для такого аэропорта разработаны специальные правила, которые позволяют продолжать безопасный полет даже при работе только одного двигателя“, - успокаивает эксперт.

„Для каждого этапа полета, будь то заход на посадку, непосредственно посадка или пропуск захода на посадку, требуются специальные процедуры, которые должны выполняться пилотами, если по каким-либо причинам самолет не может приземлиться“, - говорит Млотковски.

Каждый сложный аэропорт требует умелого обращения с самолетом и точных расчетов при различных погодных условиях.

Все сложные аэропорты требуют только капитанской посадки и взлета, поскольку КВС более опытны.

Очень сложные аэропорты требуют специального разрешения для инструкторов, которое необходимо получить, прежде чем они смогут проводить обучение других пилотов.

„Кроме того, в симуляторах есть возможность активировать все возможные погодные явления, применимые к конкретным аэропортам, так что пилоты могут совершенствовать свои навыки и быть готовыми к безопасному полету в [самых] неблагоприятных погодных условиях“, - объясняет он.

„Симулятор обеспечивает детальную визуализацию всех природных и искусственных объектов в окрестностях аэропорта, подготавливая пилотов к полету в настоящий аэропорт“, - говорит Млотковски.

„Европейские правила требуют повторного теоретического и практического обучения пилотов каждые 12 месяцев. Однако для очень сложных аэропортов срок такой подготовки сокращается до шести месяцев, чтобы убедиться, что знания и навыки находятся на самом высоком уровне“, - говорит Млотковски.

Стоит ли беспокоиться при полете в опасный аэропорт?

У путешественников могут возникнуть опасения по поводу полетов в аэропорт, который считается опасным, и здесь следует учитывать некоторые вопросы комфорта и удобства.

У аэропортов, окруженных горами, самолеты чаще попадают в зону турбулентности, что может сделать посадку непростой.