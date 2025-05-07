Самолет президента Сербии, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку

За последние сутки московские аэропорты несколько раз прерывали прием и отправку самолетов из-за ограничений, которые вводятся в связи с атаками беспилотников. Десятки рейсов были отменены. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения в работе аэропортов затронули не менее 60 тысяч пассажиров — нарушено расписание вылетов как минимум 350 рейсов.