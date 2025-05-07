Самолет президента Сербии, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку

По информации издания, самолет Вучича не может продолжить полет в Москву из-за ограничений на полеты, которые вводятся в московских аэропортах в связи с атаками украинских беспилотников, и работы средств ПВО.
Самолет ждет получения соответствующего разрешения. В посольстве Сербии сообщили ТАСС, что визит Вучича в Москву остается в силе.
Источник РИА Новости в аэропорту Баку сообщил, что самолет президента Сербии уже вылетел в Москву.
6 мая стало известно, что Латвия и Литва запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета Александра Вучича на пути в Россию. По информации сербских СМИ, власти Латвии запретили пролет самолета из-за „политической чувствительности цели полета“. Власти Литвы, в свою очередь, отказали из-за „технической и дипломатической чувствительности“.
За последние сутки московские аэропорты несколько раз прерывали прием и отправку самолетов из-за ограничений, которые вводятся в связи с атаками беспилотников. Десятки рейсов были отменены. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения в работе аэропортов затронули не менее 60 тысяч пассажиров — нарушено расписание вылетов как минимум 350 рейсов.