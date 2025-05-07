2025.05.07 16:26

Самолет президента Сербии, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку

 
rus.Delfi.lv
Į Maskvą skridusio Vučičiaus lėktuvas priverstas leistis Azerbaidžane
Į Maskvą skridusio Vučičiaus lėktuvas priverstas leistis Azerbaidžane
ФОТО: Soc. tinklų

Самолет президента Сербии Александра Вучича, который летел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на газету Blic.

По информации издания, самолет Вучича не может продолжить полет в Москву из-за ограничений на полеты, которые вводятся в московских аэропортах в связи с атаками украинских беспилотников, и работы средств ПВО.

Самолет ждет получения соответствующего разрешения. В посольстве Сербии сообщили ТАСС, что визит Вучича в Москву остается в силе.

Источник РИА Новости в аэропорту Баку сообщил, что самолет президента Сербии уже вылетел в Москву.

6 мая стало известно, что Латвия и Литва запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета Александра Вучича на пути в Россию. По информации сербских СМИ, власти Латвии запретили пролет самолета из-за „политической чувствительности цели полета“. Власти Литвы, в свою очередь, отказали из-за „технической и дипломатической чувствительности“.

За последние сутки московские аэропорты несколько раз прерывали прием и отправку самолетов из-за ограничений, которые вводятся в связи с атаками беспилотников. Десятки рейсов были отменены. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения в работе аэропортов затронули не менее 60 тысяч пассажиров — нарушено расписание вылетов как минимум 350 рейсов.

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