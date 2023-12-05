Самое старое животное в мире: черепахе Джонатану с острова Святой Елены исполнился 191 год

Однако этот возраст примерный, так как Джонатан может быть еще старше. Черепахе было не меньше 50 лет, когда в 1882 году ее привезли на остров Святой Елены с Сейшельских островов.

Джонатан — исполинская, или сейшельская гигантская черепаха. Средняя продолжительность жизни этих животных составляет около 150 лет.

«Несмотря на потерю обоняния и то, что он [Джонатан] практически ослеп из-за катаракты, его аппетит остается отменным», — рассказал представителям Книги рекордов Гиннесса ветеринар Джо Холлинс.

«Небольшая команда, преданная своему делу, раз в неделю кормит его с рук полезным набором фруктов и овощей», — добавил ветеринар.

По его словам, Джонатан больше всего любит капусту, огурцы, морковь, листья салата-латука, яблоки и другие сезонные фрукты. Ему также нравятся бананы.