Самое старое животное в мире: черепахе Джонатану с острова Святой Елены исполнился 191 год

Однако этот возраст примерный, так как Джонатан может быть еще старше. Черепахе было не меньше 50 лет, когда в 1882 году ее привезли на остров Святой Елены с Сейшельских островов.
Джонатан — исполинская, или сейшельская гигантская черепаха. Средняя продолжительность жизни этих животных составляет около 150 лет.
«Несмотря на потерю обоняния и то, что он [Джонатан] практически ослеп из-за катаракты, его аппетит остается отменным», — рассказал представителям Книги рекордов Гиннесса ветеринар Джо Холлинс.
«Небольшая команда, преданная своему делу, раз в неделю кормит его с рук полезным набором фруктов и овощей», — добавил ветеринар.
По его словам, Джонатан больше всего любит капусту, огурцы, морковь, листья салата-латука, яблоки и другие сезонные фрукты. Ему также нравятся бананы.
Джонатан живет с тремя другими гигантскими черепахами. Дэвид и Эмма появились в 1969 году, им обоим примерно по 55 лет, а Фредерик присоединился к ним в 1991 году — сейчас ему 32 года. Фредерика раньше звали Фредерикой, так как его считали женщиной из-за частых попыток Джонатана спариться с ним, но позже выяснилось, что он мужчина. Несмотря на преклонный возраст Джонатана, он все еще не оставляет попыток.
Специалисты считают, что черепаха проживет еще дольше. Книга рекордов Гиннесса отмечает, что жизнь Джонатана охватывает правление восьми британских монархов и 40 президентов США.