Саммит НАТО в Вашингтоне: союзники обещали Украине 40 млрд евро в течение года и новые системы ПВО

Президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит своих западных союзников увеличить поставки средств ПВО, в которых Украина отчаянно нуждается: в понедельник российская ракета попала по детской больнице „Охматдет “ в Киеве. Россия без каких-либо доказательств заявила, что это произошло из-за работы украинских сил ПВО, но ООН и военные аналитики, с которыми беседовала Би-би-си, сделали однозначный вывод о попадании в больницу российской ракеты.

Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине.

В кратком, но напористом выступлении на открытии саммита Байден заявил, что сейчас, когда в войне России с Украиной наступает „переломный момент“, военный альянс „могущественнее, чем когда-либо“.

В итоговой декларации саммита сказано, что НАТО „при помощи пропорциональных взносов намерены в течение следующего года предоставить для безопасности и победы Украины минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро“.

Западные партнеры Украины, в первую очередь, США и Европа, подвергаются критике за нежелание предоставлять Украине достаточное количество вооружений и боеприпасов для сдерживания российской агрессии, и в первую очередь, средств защиты от массированных ударов с воздуха.

В соответствии с этими планами, Киев получит четыре системы Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP/T, которую передаст Италия.

„Мы намерены предоставить Украине дополнительные средства ПВО для защиты от продолжающейся российской агрессии, включая преднамеренные атаки России на украинские города, гражданскую и критически важную инфраструктуру“, — говорится в заявлении, распространенном после выступления Байдена на открытии саммита.

В общей сложности страны НАТО планируют передать Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических зенитных батарей ближнего радиуса в течение следующего года.

В общей сложности Украина, согласно данным на конец апреля , получила от партнеров 44 пусковых установки для систем типа Patriot, или всего 7% от общего количества, имеющегося у стран, которые предоставляли системы для украинской ПВО на данный момент.

При этом недавние американские пакеты военной помощи не содержали компонентов, крайне необходимых для систем ПВО, запрашиваемых Украиной.

Так, согласно имеющимся данным, перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в арсенале США находилось 480 пусковых установок для комплексов Patriot, у Франции — 40, у Германии — 30, Италии — 20 и 18 у Нидерландов.

Как отмечается в июньском докладе Кильского института мировой экономики , по-прежнему сохраняется значительное расхождение между важнейшими компонентами системы противовоздушной обороны, такими как комплексы класса Patriot, предоставляемыми Украине, и запасами, имеющимися у стран-доноров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно еще как минимум семь батарей Patriot. Вместе с SAMP-T Украина получит пять, но из заявления следует, что в последующие годы партнеры постараются передать „дополнительные стратегические системы ПВО для Украины“.

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Другие союзники, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, пообещали на саммите предоставить Украине ряд других систем, которые помогут ей расширить зону покрытия своей ПВО. Эти системы включают NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepards. Другие страны согласились предоставить боеприпасы для этих систем.

В начале июля было объявлено о поставке еще одного комплекса Patriot от Германии, ставшего четвертым ЗРК этого типа, полученным Украиной (один от США и три - от Германии).

Кроме того, Нидерланды передадут Украине некоторые компоненты батареи Patriot. Какие именно, не сообщается, но и это обещание было подготовлено еще в мае. Тогда же Нидерланды заявили, что помогут Украине с подготовкой расчетов.

Patriot и находящаяся в том же классе итало-французская SAMP/T — мобильные комплексы. Они изначально создавались для противовоздушной обороны театра военных действий. Одно из главных свойств таких систем — возможность быстрого развертывания.

Это свойство важно для ВСУ, которые используют подобные комплексы не только для защиты городов, но и для борьбы с российской авиацией.