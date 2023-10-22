"Саммит мира" в Египте закончился без совместного заявления

Вместо этого председательствовавший на "Саммите мира" египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси опубликовал собственное заявление, согласованное с лидерами других арабских государств. В этом документе говорится, что обострение конфликта "обнажило неспособность" международного сообщества отыскать справедливое и долгосрочное решение, а мировые лидеры уже давно стремятся "урегулировать конфликт, а не прекратить его навсегда", предлагая "временные решения и паллиативы, которые не соответствуют даже самым минимальным чаяниям страдающих людей".

Участники международной конференции в Каире по ситуации в секторе Газа не могли принять совместное заявление. Как сообщает в субботу, 21 октября, агентство AFP со ссылкой на дипломатов, лидеры арабских стран не согласились с позицией Запада о том, что ответственность за обострение палестино-израильского конфликта несет радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе , США и Израиле террористической организацией. Западные лидеры также хотели, чтобы в итоговое заявление был добавлен призыв к этой террористической группировке отпустить удерживаемых заложников.

В ответ Израиль, представители которого не были приглашены на саммит, выразил сожаление по поводу отсутствия осуждения "исламского террора", который, по мнению израильской стороны, поставил под угрозу регион и весь мир. "К сожалению, даже в условиях этих ужасающих зверств нашлись люди, которым трудно осудить терроризм или признать опасность, - говорится в заявлении израильского министерства иностранных дел - Израиль сделает то, что должен, и ожидает, что международное сообщество признает праведность битвы, которую он ведет".

Мнения участников саммита разошлись

"Саммит мира" в Египте был организован на фоне эскалации палестино-израильского конфликта - на нем собрались главы МИД и политики из почти 30 стран Европы, Африки и Ближнего Востока, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Евросовета Шарль Мишель. При этом на встрече не было представителей Израиля и США.