2024.06.14 14:06

Саммит G7: Запад одобрил использование замороженных активов России; Украина и США подписали соглашение о безопасности

 
BBC Russian
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
ФОТО: Sebastian Gollnow | dpa/Scanpix

Страны „Большой семерки“ во время саммита в Италии согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден на полях саммита подписали соглашение о безопасности, рассчитанное на 10 лет.

Фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х (бывший твитер), что Киев получит кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.

„Это продолжает политику ЕС, который уже направляет эту прибыль на оборону и восстановление Украины“, — пишет глава Еврокомиссии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хозяйка проходящего в Италии саммита, уточнила, что речь об изъятии российских активов не идет. „Мы говорим не о конфискации этих активов, а о процентах с них, которые со временем накапливаются“, — подчеркнула она.

Предложение именно таким образом помочь Украине выдвинула администрация президента США.

Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — являются важнейшими финансовыми и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Сумма российских активов, замороженных этими государствами и Европейским союзом, составляет $325 млрд.

Семь богатых западных демократий при участии руководства Евросоюза обсуждали формат использования замороженных российских активов уже не первый год.

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