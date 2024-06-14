Саммит G7: Запад одобрил использование замороженных активов России; Украина и США подписали соглашение о безопасности

Фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х (бывший твитер), что Киев получит кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.
„Это продолжает политику ЕС, который уже направляет эту прибыль на оборону и восстановление Украины“, — пишет глава Еврокомиссии.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хозяйка проходящего в Италии саммита, уточнила, что речь об изъятии российских активов не идет. „Мы говорим не о конфискации этих активов, а о процентах с них, которые со временем накапливаются“, — подчеркнула она.
Предложение именно таким образом помочь Украине выдвинула администрация президента США.
Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — являются важнейшими финансовыми и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Сумма российских активов, замороженных этими государствами и Европейским союзом, составляет $325 млрд.
Семь богатых западных демократий при участии руководства Евросоюза обсуждали формат использования замороженных российских активов уже не первый год.