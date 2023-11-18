Саммит АТЭС в США: без единой позиции по Украине и Газе

Президент США Джо Байден , обращаясь 17 ноября к другим лидерам АТЭС, призвал их сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и позаботиться о том, чтобы ИИ приносил перемены к лучшему, а не ограничивал права и потенциал работников.

После нее, выступая на саммите АТЭС, Байден заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет важную роль для экономики США, и Вашингтон намерен и дальше укреплять эти связи. По его словам, 60 процентов экспорта Соединенных Штатов приходится на государства - члены АТЭС, а американские предприятия являются крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в эти страны. Говоря об отношениях с Китаем, Байден подчеркнул, что для всего мира важна их стабильность, поэтому работа его администрации направлена не на дистанцирование экономики США от КНР, а на "снижение рисков и диверсификацию".