Самая пожилая жительница Земли умерла в возрасте 116 лет

Самый пожилой человек планеты по данным группы исследователей Gerontology Research Group, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней в среду, 30 апреля, в городе Порту-Алегри на юге Бразилии. Об этом сообщил ее монашеский орден.
Как отмечает агентство dpa, Канабарру Лукас родилась в Бразилии в 1908 году и была болельщицей местного футбольного клуба „Интернасьонал“. В память о ней он выложил фотографию монахини в своем аккаунте в Х. В посте говорится, что команда чтит ее „наследие духовности и сострадания“ и желает сил ее друзьям и семье.
До Ины Канабарру Лукас главным долгожителем Земли считалась японка Томико Итоока, родившаяся в Осаке в 1908 году. Она также скончалась в возрасте 116 лет 29 декабря 2024 года.
Теперь же самым пожилым человеком в мире, по данным Gerontology Research Group, стала Этел Мей Катерхем. Она родилась 21 августа 1909 года в Великобритании и в настоящий момент, пишет агентство AFP, проживает на юге Лондона. В возрасте 110 лет Катерхем заболела COVID-19, но смогла выздороветь.