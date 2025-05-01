Самая пожилая жительница Земли умерла в возрасте 116 лет

Самый пожилой человек планеты по данным группы исследователей Gerontology Research Group, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней в среду, 30 апреля, в городе Порту-Алегри на юге Бразилии. Об этом сообщил ее монашеский орден.

Как отмечает агентство dpa, Канабарру Лукас родилась в Бразилии в 1908 году и была болельщицей местного футбольного клуба „Интернасьонал“. В память о ней он выложил фотографию монахини в своем аккаунте в Х. В посте говорится, что команда чтит ее „наследие духовности и сострадания“ и желает сил ее друзьям и семье.