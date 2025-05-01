2025.05.01 17:41

Самая пожилая жительница Земли умерла в возрасте 116 лет

 
Deutsche Welle
Žvakė
Žvakė
ФОТО: Vida Press

В возрасте 116 лет скончалась бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас. Она была самым пожилым человеком планеты.

Самый пожилой человек планеты по данным группы исследователей Gerontology Research Group, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней в среду, 30 апреля, в городе Порту-Алегри на юге Бразилии. Об этом сообщил ее монашеский орден.

Как отмечает агентство dpa, Канабарру Лукас родилась в Бразилии в 1908 году и была болельщицей местного футбольного клуба „Интернасьонал“. В память о ней он выложил фотографию монахини в своем аккаунте в Х. В посте говорится, что команда чтит ее „наследие духовности и сострадания“ и желает сил ее друзьям и семье.

До Ины Канабарру Лукас главным долгожителем Земли считалась японка Томико Итоока, родившаяся в Осаке в 1908 году. Она также скончалась в возрасте 116 лет 29 декабря 2024 года.

Теперь же самым пожилым человеком в мире, по данным Gerontology Research Group, стала Этел Мей Катерхем. Она родилась 21 августа 1909 года в Великобритании и в настоящий момент, пишет агентство AFP, проживает на юге Лондона. В возрасте 110 лет Катерхем заболела COVID-19, но смогла выздороветь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии