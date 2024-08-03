S&P понизило рейтинг Украины до "выборочного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) в пятницу, 2 августа, понизило кредитный рейтинг Украины до „выборочного дефолта“ SD - преддефолтного уровня. Причиной этого стало то, что страна пропустила международный платеж по облигациям на этой неделе, сообщает агентство на своем сайте. Платеж в сумме 34 млн долларов все еще находится в льготном периоде, но, по мнению S&P, вероятность того, что он будет погашен в ближайшее время, невелика.

„Мы понимаем, что Украина намерена начать официальную реструктуризацию некоторых своих еврооблигаций путем предложения обмена. Мы также понимаем, что правительство решило приостановить выплаты по затронутым облигациям до начала реструктуризации. В связи с этим правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться, и мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней“, - говорится в сообщении Standard & Poor’s.