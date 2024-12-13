Рютте: страны НАТО должны готовиться к будущему нападению России, сейчас они не готовы

„Россия готовится к долгосрочной конфронтации, с Украиной и с нами, — цитирует Рютте Reuters. — Мы не готовы к тому, что на нас надвигается через четыре-пять лет. Пора перестроиться на мышление военного времени и резко нарастить наше оборонное производство и оборонные расходы“.

„То, что происходит в Украине, может произойти и здесь тоже“, — предостерег генсек НАТО.

Основной акцент он сделал на повышении военных расходов стран альянса. Страны НАТО стремятся довести свои военные расходы до 2% ВВП. Однако в этом году, по оценкам альянса, лишь 23 из 32 входящих в него стран достигли этого показателя.