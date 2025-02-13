Рютте: „Путин должен будет понимать, что больше не сможет захватить ни куска Украины“

В разговоре с журналистами Рютте признал, что вчера произошло „многое“. Комментируя вчерашние заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально, Рютте предпочел сфокусироваться на том, что тот сказал о необходимости „прочного мира“.

„Путин должен будет понимать, что это конец. Что он больше не сможет захватить ни куска Украины“, — сказал генсек НАТО. Как и другие чиновники, Рютте подчеркнул, что альянс хочет поставить Украину в выгодную для Киева позицию. Какой может быть эта позиция, учитывая заявления Хегсета и Трампа, он не уточнил.