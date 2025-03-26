Рютте: НАТО нанесёт "разрушительный" удар в случае агрессии против Польши

Глава службы безопасности Польши (BBN) Дариуш Луковский ранее высказал мнение, что Польша , если должна будет опираться на собственные силы, сможет сдерживать агрессию не более двух недель, если принимать во внимание состояние её арсеналов.

Туск подчеркнул, что представители США всегда подчёркивали, что Соединённые Штаты готовы защищать союзников в случае агрессии против них. The New York Times пишет, что в частном порядке американские представители заверяли союзников по НАТО в своей приверженности 5-й статье. Однако, как отмечает то же издание, президент Трамп ранее допускал двусмысленные высказывания, в частности о том, что Соединённые Штаты могут не прийти на помощь тем, кто вложил недостаточные, по его мнению, средства в собственную оборону.