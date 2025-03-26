Рютте: НАТО нанесёт "разрушительный" удар в случае агрессии против Польши

Заявление прозвучало на фоне опасений ряда государств, в особенности Центральной, Восточной и Северной Европы, относительно того, будет ли администрация Дональда Трампа привержена обязательствам США по пятой статье Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону в случае агрессии против одной из стран НАТО. В странах Балтии и Польше, в частности, опасаются возможной российской агрессии.
„Наша реакция будет разрушительной. Это должно быть совершенно ясно Владимиру Владимировичу Путину или любому другому, кто захочет атаковать нас“, - заявил Рютте на пресс-конференции с участием премьер-министра Дональда Туска. Туск подтвердил, что гарантии со стороны НАТО являются очень важными для Польши.
Глава службы безопасности Польши (BBN) Дариуш Луковский ранее высказал мнение, что Польша, если должна будет опираться на собственные силы, сможет сдерживать агрессию не более двух недель, если принимать во внимание состояние её арсеналов.
Туск подчеркнул, что представители США всегда подчёркивали, что Соединённые Штаты готовы защищать союзников в случае агрессии против них. The New York Times пишет, что в частном порядке американские представители заверяли союзников по НАТО в своей приверженности 5-й статье. Однако, как отмечает то же издание, президент Трамп ранее допускал двусмысленные высказывания, в частности о том, что Соединённые Штаты могут не прийти на помощь тем, кто вложил недостаточные, по его мнению, средства в собственную оборону.