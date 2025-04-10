Рынки реагируют подъемом на 90-дневную паузу в пошлинах США

Котировки акций крупнейших компаний на американских биржах отреагировали резким ростом на заявления президента США Дональда Трампа о пересмотре своего решения о введении таможенных пошлин в отношении большинства стран мира. К концу дня среды, 9 апреля, индексы закрывающихся бирж в США прибавили от 7 до 12 процентов, следует из данных CNN.
Так, индекс Нью-йоркской фондовой биржи прибавил 7,04 процента. Фондовая биржа Nasdaq, где представлены акции высокотехнологичных компаний, повысила свой индекс на 12,16 процента. Взлет виден и в промышленном секторе - индекс Dow Jones вырос на 7,87 процента. А индекс рынка S&P 500, где представлены компании с крупнейшей капитализацией, прибавил 9,52 процента.
Рост индексов оказался рекордным за многие годы. Таких дневных показателей на бирже S&P 500 не было с октября 2008 года, а у Nasdaq - с января 2001 года, отмечает телеканал CNN.
На фоне происходящего выросли и фьючерсы на нефть американской марки Brent - с 62,86 до 65,71 доллара за баррель. Криптовалютные рынки также „позеленели“ - к примеру, курс биткойна с начала суток вырос на 9,37 процента.
Трамп приписал себе влияние на рекорд роста рынков
Президент США не преминул записать этот рекорд в свои заслуги несмотря на то, что предшествовавший росту рекордный обвал рынков был спровоцирован его же решением. На проходившем во второй половине дня мероприятии в Белом доме к президенту обратился с комплиментом сенатор-республиканец Джон Баррассо. Политик заявил, что рынки „увидели великолепие“ Трампа.
„Да, это почти на 7 (процентных) пунктов выше, 2500 пунктов, никто никогда об этом не слышал. Это будет рекорд“, - цитириует CNN ответ Трампа.
Бессент: Трамп заранее продумал идею паузы в пошлинах
Министр финансов США Скотт Бессент попытался представить решение Дональда Трампа о паузе в пошлинах как пункт его изначального плана, который должен был склонить другие страны к переговорам с Вашингтоном. Ранее в тот же день президент США заявил, что на 90 дней приостанавливает введение таможенных пошлин в ранее объявленном размере для 75 стран, которые не стали вводить ответные меры на его решение. На протяжении этого срока для них будет действовать „базовый тариф“ Трампа - 10-процентные пошлины. К ЕС эта мера не относится - в отношении содружества Трамп ввел пошлины в размере 20 процентов.
Бессент уверяет, что пауза в введении пошлин „была обусловлена стратегией президента“. „У нас с ним был долгий разговор в воскресенье, и это была его стратегия с самого начала“, - заявил министр финансов США.
Несмотря на то, что Пекин зеркально и без промедлений отреагировал на развязывание торговой войны, Трамп уверяет, что „Китай хочет заключить сделку“, а председатель КНР Си Цзиньпин - „его друг“. Он также назвал „глупым“ решение Пекина поднять пошлины на товары из США до 84 процентов в ответ на пошлины в размере 104 процентов, введенные со стороны Вашингтона. На этом фоне Трамп уже в третий раз увеличил размер пошлин на товары из КНР - до 125 процентов.