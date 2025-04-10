Рынки реагируют подъемом на 90-дневную паузу в пошлинах США

Бессент: Трамп заранее продумал идею паузы в пошлинах

Министр финансов США Скотт Бессент попытался представить решение Дональда Трампа о паузе в пошлинах как пункт его изначального плана, который должен был склонить другие страны к переговорам с Вашингтоном. Ранее в тот же день президент США заявил, что на 90 дней приостанавливает введение таможенных пошлин в ранее объявленном размере для 75 стран, которые не стали вводить ответные меры на его решение. На протяжении этого срока для них будет действовать „базовый тариф“ Трампа - 10-процентные пошлины. К ЕС эта мера не относится - в отношении содружества Трамп ввел пошлины в размере 20 процентов.