Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе

 
Deutsche Welle
Prie Estijos ir Suomijos dujotiekio incidento vietos pastebėto rusų laivo paslaptis
Prie Estijos ir Suomijos dujotiekio incidento vietos pastebėto rusų laivo paslaptis
ФОТО: DELFI.ee
Российские власти используют рыболовецкие суда для осуществления диверсий в водах на границах со странами Скандинавии, утверждает центр "Досье".

По данным журналистов-расследователей из центра "Досье", опубликованном во вторник, 31 октября, Российская Федерация может быть причастна к разрушению в октябре 2023 года газопровода Balticconnector, расположенного в море между Эстонией и Финляндией, а также к повреждению оптоволоконного кабеля у архипелага Шпицберген в январе 2022 года. Кроме того, спецслужбы РФ могут иметь прямое отношению к ряду диверсий, произошедших за последние годы в водах Северного Ледовитого океана, утверждают авторы расследования.

"За последние два года возле берегов Скандинавии произошло несколько загадочных инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры. Последний случился 8 октября - тогда китайский контейнеровоз вывел из строя газопровод между Финляндией и Эстонией, считает финская полиция. Центр "Досье" изучил владельцев корабля и нашёл у них связи с Россией. А подозреваемыми в предыдущих инцидентах и вовсе были российские суда", - говорится в расследовании.

Как выяснило "Досье", конечным владельцем судна Newnew Polar Bear, причастного, по мнению финской полиции, к повреждению газопровода Balticconnector, является китайский предприниматель Фань Юйсинь. Журналисты утверждают, что бизнесмен тесно связан с Россией: в 2016 году он открыл в Москве компанию "Русс-кит центр образования и культуры", которая позднее была переименована в "Торгмолл".

Расследователи видят российский след в инцидентах

7 января 2022 года, еще до вторжения РФ в Украину, произошел внезапный выход из строя оптоволоконного кабеля, соединяющего архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией. По этому кабелю передавались данные от спутниковых станций SvalSat, которые используют NASA и Европейское космическое агентство. Как сообщила полиция королевства, в районе аварии на дне были найдены следы оборудования рыболовного судна.

Журналисты выяснили, что в то утро в районе аварии находилось только одно судно - российский рыболовный траулер "Мелькарт 5". Специалисты "Досье" утверждают, что судно действительно могло "дотянуться" до дна в районе инцидента. Однако при этом они отмечают, что часть ответственности несет и компания, проложившая оптоволокно. По инструкции, если в водах ведется рыбная ловля, кабель связи должен быть закопан на глубину до двух метров. Полиция Норвегии закрыла дело о повреждении кабеля через два месяца после инцидента.

По данным специалистов центра "Досье", руководящие позиции в большинстве рыболовецких компаний России, ведущих профильную деятельность в северных водах, занимают бывшие сотрудники ФСБ. Центр расследований утверждает, что большинство рыболовных судов, которые были созданы по советским технологиям, могут быть легко переоборудованы в минные тральщики.

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