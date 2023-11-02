Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе

По данным журналистов-расследователей из центра "Досье", опубликованном во вторник, 31 октября, Российская Федерация может быть причастна к разрушению в октябре 2023 года газопровода Balticconnector, расположенного в море между Эстонией и Финляндией, а также к повреждению оптоволоконного кабеля у архипелага Шпицберген в январе 2022 года. Кроме того, спецслужбы РФ могут иметь прямое отношению к ряду диверсий, произошедших за последние годы в водах Северного Ледовитого океана, утверждают авторы расследования.

"За последние два года возле берегов Скандинавии произошло несколько загадочных инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры. Последний случился 8 октября - тогда китайский контейнеровоз вывел из строя газопровод между Финляндией и Эстонией, считает финская полиция. Центр "Досье" изучил владельцев корабля и нашёл у них связи с Россией. А подозреваемыми в предыдущих инцидентах и вовсе были российские суда", - говорится в расследовании.