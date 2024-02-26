Ryanair повысит цены на билеты из-за проблем с поставками Boeing

Ранее Boeing столкнулся с пристальным вниманием после инцидента в начале этого года, когда часть фюзеляжа самолета 737 Max 9 вылетела во время рейса Alaska Airlines. Усиление контроля качества на авиастроительном предприятии привело к замедлению производства и сроков поставки.

На брифинге в штаб-квартире авиаперевозчика в Дублине он объявил, что цены вырастут примерно на 10%. Причина — задержка с поставками 57 самолетов B737 Max. Они должны были прибыть к марту, но в итоге прибудут только к лету, причем лишь 40-45 из них.

По словам главного исполнительного директора компании Мишеля О'Лири, это означает, что Ryanair сможет перевезти меньше пассажиров. Он также отметил, что тарифы на все рейсы вырастут из-за проблем с другим поставщиком самолетов.

Летний отпуск в этом году может оказаться дороже. Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair заявил, что тарифы будут выше из-за задержки поставок новых самолетов Boeing 737 Max.

По словам Мишеля О'Лири, летнее расписание Ryanair было составлено с учетом получения от Boeing не менее 50 новых самолетов. Если к концу марта перевозчик получит лишь 40 бортов, количество рейсов придется сократить — вероятно, до 200 миллионов пассажиров к концу марта 2025 года.

Самыми загруженными маршрутами Ryanair в 2023 году были Рим — Катания, Рим — Палермо и Рим — Лондон.

"Мы составляем наш бюджет, исходя из роста тарифов на 5-10%, что кажется мне вполне разумным, — сказал Мишель О'Лири. — Он может быть выше этого, может быть ниже этого, мы не знаем".