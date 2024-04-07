Ряд стран осудил штурм Эквадором посольства Мексики в Кито

Штурм полицией Эквадора посольства Мексики в Кито, где укрывался получивший в Мексике политическое убежище экс-вице-президента Эквадора Хорхе Глас, вызвал резкую критику международного сообщества, в первую очередь, со стороны южноамериканских государств. Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в воскресенье, 7 апреля, что действия эквадорских властей были "явным нарушением Венской конвенции 1961 года".

"Я призываю к соблюдению международного дипломатического права", - написал он в соцсети X на испанском и английском языках.

В 2017 году Хорхе Глас был приговорен на родине к восьми годам лишения свободы по обвинению в коррупции и взяточничестве в связи с заключением госконтрактов с бразильской строительной компанией Odebrecht. В 2022 году, однако, Глас был досрочно освобожден в связи с проблемами с безопасностью в эквадорских тюрьмах, напоминает dpa.