Русскоязычный марафон в поддержку жителей Израиля собрал 1,2 млн долларов

Заявленная цель марафона — сбор средств для жителей Израиля, которые сейчас нуждаются в помощи. В частности, $390 тысяч планируется потратить на помощь жителям приграничных поселений, которым пришлось срочно уехать из своих домов; на помощь интернату для девочек-подростков с тяжелыми посттравматическими расстройствами и другие гуманитарные программы.

Средства, собранные во время марафона, пойдут также на помощь нескольким десяткам студентов, чьи дома на юге Израиля были разрушены при нападении ХАМАС. Университет им. Бен Гуриона (Беэр-Шева) и академический колледж Оно (Кирьят-Оно), в которых обучается часть лишившихся жилья студентов, пообещали организаторам марафона добавить от себя такую же сумму, какая будет собрана в виде частных пожертвований.