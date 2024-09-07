"Русские на войне": скандал из-за показа на Венецианском кинофестивале ленты о российской армии в Украине

„Вы почувствуете жалость к показанным в фильме умирающим людям и к тем, которые оплакивают своих близких. Это правильное чувство — если вы нормальный человек, вы должны чувствовать жалость, скорбь и другие эмоции, — продолжает Бассель. — Но важно помнить, что эти люди стали военными в армии, которая вторглась в независимую страну, многие из них, как мы видим в фильме, сделали это сознательно. Нужно также вспомнить Бучу, Ирпень, Мариуполь и мирных граждан, которые были там убиты“.