Румынская деревня, которая станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе

„Они просто пролетают мимо — это не противоречит международному праву, они имеют на это право. Но мы поднимаем свой самолет рядом с самолетом противника. С точки зрения позиционирования, это показывает русским… что мы активны. Мы летаем на самолетах с боекомплектом, и это посылает четкий сигнал, — говорит Тагг. — Кроме того, мы получаем ценную разведывательную информацию: фиксируем серийные номера самолетов и вооружение, которое они несут, так что это также добавляет деталей в общую разведывательную картину“.