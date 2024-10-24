Румыния подняла F-16 для перехвата воздушных целей

Министерство обороны Румынии в очередной раз сообщило о нарушении воздушного пространства страны предположительно беспилотниками. Вечером в среду, 23 октября, радиолокационные системы румынской армии зафиксировали две воздушные цели близ границы с Украиной, говорится в пресс-релизе Минобороны.

По данным ведомства, первый объект был выявлен в районе поселка Килия, неподалеку от населенного пункта Килия-Веке в уезде Тулча. Второй следовал сначала по траектории к населенному пункту Михай-Витязу в уезде Констанца, а затем к населенному пункту Журиловка в Тулче.