Румыния передаст Украине батарею ПВО Patriot

„Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot“, - говорится в сообщении.
При этом пожертвование произойдет при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно со США, „с целью получения аналогичной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства, модернизации румынской армии и обеспечения оперативной совместимости с системой НАТО“.
Кроме того, в Румынии ищут временное решение для покрытия созданной таким образом оперативной уязвимости.