Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году. Что изменится для путешественников?

Эти два государства вступили в ЕС еще в 2007 году, но, поскольку они не входили в зону без границ, путешественники по-прежнему должны были предъявлять паспорта при въезде.

В 2024 году пограничный контроль для двух стран будет упрощен.

Вот что нужно знать об этих изменениях тем, кто собирается в Румынию и Болгарию.

Нужен ли вам паспорт для въезда в Румынию и Болгарию?

Когда Румыния и Болгария присоединятся к Шенгенской зоне, путешественникам станет проще посещать эти две страны.

В декабре министерства внутренних дел двух стран объявили об отмене некоторых пограничных проверок.

Путешественникам, прибывающим по воздуху или по морю из других стран Шенгенской зоны, больше не придется предъявлять паспорта по прибытии. Это означает, что пассажиры авиарейсов, круизов и паромов не будут подвергаться проверкам.