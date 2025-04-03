Рубио: США не покинут НАТО, но союзникам надо тратить больше

Госсекретарь США Марко Рубио попытался развеять опасения членов НАТО о возможном выходе США из альянса. „Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что поддерживает НАТО. Мы останемся в НАТО“, - заявил Рубио перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, 3 июля.

В то же время американский госсекретарь подчеркнул, что странам альянса необходимо значительно увеличить военные расходы и выделять на оборону не менее пяти процентов от своего валового внутреннего продукта (ВВП).

„Мы хотим покинуть встречу с уверенностью, что мы движемся в правильном и реалистичном направлении, при котором каждое государство обязуется и обещает достичь уровня расходов на оборону в пять процентов“, - сказал Рубио. Он уточнил, что это требование распространяется и на США, которым тоже придется увеличить свою долю. „Никто не ожидает, что это произойдет за один-два года. Но путь должен быть реалистичным“, - добавил глава внешнеполитического ведомства США.