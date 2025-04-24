Рубио отрицает планы снять санкции с "Северного потока - 2"

„Возобновление проекта „Северный поток - 2“ могло бы принести Москве внеплановую финансовую выгоду, но только в том случае, если бы ЕС согласился снова покупать российский газ, поставляемый по этому газопроводу, - перспектива, которая кажется маловероятной, учитывая кампанию ЕС по отказу от импорта российских энергоносителей, - говорится в публикации. - Однако отмена санкций стала бы огромным дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны Трампа“.