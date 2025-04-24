Рубио отрицает планы снять санкции с "Северного потока - 2"

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 24 апреля, опроверг сообщения о том, что в Белом доме обсуждают возможность снятия санкций с проекта „Северный поток - 2“ в ходе мирного урегулирования в Украине. Ранее об этом сообщило онлайн-издание Politico.
„Ни я, ни Стив Уиткофф никогда не вели никаких разговоров о снятии санкций против России как части сделки по Украине“, - написал глава американской дипломатии в своем микроблоге X. Статью в Politico он назвал при этом „безоговорочной ложью“. „Это журналистская недобросовестность. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью опровергнут эту выдумку“, - заявил Рубио.
Сообщения о возможности снятия санкций США с „СП - 2“
23 апреля издание Politico написало со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждений, что в ходе дискуссий о возможности окончания войны в Украине в Белом доме затрагивается и тема отмены санкций против газопровода „Северный поток - 2“, а возможно, и других активов России в Европе.
„Возобновление проекта „Северный поток - 2“ могло бы принести Москве внеплановую финансовую выгоду, но только в том случае, если бы ЕС согласился снова покупать российский газ, поставляемый по этому газопроводу, - перспектива, которая кажется маловероятной, учитывая кампанию ЕС по отказу от импорта российских энергоносителей, - говорится в публикации. - Однако отмена санкций стала бы огромным дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны Трампа“.
По данным Politico, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф был главным сторонником отмены санкций. Между тем, по словам собеседников издания, такая идея пока не нашла большой поддержки в Белом доме. В частности, против выступает госсекретарь США Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию, уточняли журналисты.
Санкции США против „Северного потока - 2“
Санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве газопровода „Северный поток - 2“, были введены во время первого президентского срока Трампа, пришедшегося на 2017-2021 годы. В сентябре 2022 года на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ произошли взрывы. Однако одна из нитей „СП - 2“ все еще в рабочем состоянии.