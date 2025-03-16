Рубио обсудил с Лавровым "дальнейшие шаги" в мирном процессе

Спустя несколько часов после того, как союзники Киева достигли договоренности о необходимости оказывать давление на Москву ради завершения войны в Украине, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили, в частности, „дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжать работу над возобновлением коммуникации между США и Россией“, сообщили в субботу, 15 марта, в Госдепартаменте США.