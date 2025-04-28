Рубио: На следующей неделе решим, выходить ли из переговоров

США добиваются от Украины и России скорейшего заключения мирного соглашения по завершению войны. В противном случае, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон может выйти из переговорного процесса. „Эта неделя будет критически важной, - заявил он в воскресенье, 27 апреля, в интервью телеканалу NBC. - На этой неделе мы должны решить, хотим ли мы оставаться вовлеченными в этот проект или пора сосредоточиться на других, не менее, а то и более важных вопросах“.
В то же время глава американского Госдепартамента не дал конкретного ответа на вопрос, сколько времени осталось Киеву и Москве для достижения соглашения. Назначать конкретную дату, по его выражению, было бы „глупо“.
Что касается возможного соглашения, Рубио признал, что цель еще не достигнута. „Есть причины для оптимизма, но, конечно, есть и причины быть реалистами. Мы близки, но недостаточно, - заявил он. „США не смогут продолжать вкладывать время и ресурсы в этот проект, он не увенчается успехом“, - указал глава Госдепартамента.
Рубио: Санкции против РФ не вводим ради продолжения дипломатии
По утверждению госсекретаря США, Вашингтон не спешил вводить санкции в отношении России, чтобы сохранить открытыми дипломатические каналы. Однако, подчеркнул Марко Рубио, если соглашение не будет достигнуто, у Соединенных Штатов есть возможность принять меры против тех, кто не хочет мира.
Полторы недели назад Рубио уже говорил, что США могут прекратить свои посреднические усилия в течение нескольких дней, если в вопросе достижения соглашения не будет прогресса. В тот же день президент США Дональд Трамп также дал понять, что при отсутствии готовности к компромиссу с обеих сторон Вашингтон не будут заинтересованы в продолжении посредничества. „Если по какой-то причине одна из сторон будет сильно затруднять процесс, мы просто скажем: вы глупцы, вы идиоты, вы ужасные люди - и мы просто прекратим все. Но, надеюсь, до этого не дойдет“, - заявил он.