Рубио: На следующей неделе решим, выходить ли из переговоров

По утверждению госсекретаря США, Вашингтон не спешил вводить санкции в отношении России, чтобы сохранить открытыми дипломатические каналы. Однако, подчеркнул Марко Рубио, если соглашение не будет достигнуто, у Соединенных Штатов есть возможность принять меры против тех, кто не хочет мира.

Полторы недели назад Рубио уже говорил, что США могут прекратить свои посреднические усилия в течение нескольких дней, если в вопросе достижения соглашения не будет прогресса. В тот же день президент США Дональд Трамп также дал понять, что при отсутствии готовности к компромиссу с обеих сторон Вашингтон не будут заинтересованы в продолжении посредничества. „Если по какой-то причине одна из сторон будет сильно затруднять процесс, мы просто скажем: вы глупцы, вы идиоты, вы ужасные люди - и мы просто прекратим все. Но, надеюсь, до этого не дойдет“, - заявил он.