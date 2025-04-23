Рубио и главы МИД Европы отложили переговоры по Украине

Топ-дипломаты из США, Германии, Великобритании, Франции и Украины отменили свое участие в переговорах на высоком уровне об окончании войны в Украине, которые должны были пройти в Лондоне в среду, 23 апреля. Об этом сообщает на своем сайте телеканал Sky News.
Вместо этого на встречу в британской столице „высокопоставленные чиновники“ из пяти вышеназванных стран, говорится в публикации. При этом в Лондоне будет находиться и глава МИД Украины Андрей Сибига, который, как ожидается, проведет встречу с министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупреждал, что Вашингтон дистанцируется от переговоров об окончании войны в Украине, если в течение ближайший дней не будет прогресса в связи с предложениями США в этой связи.
Со ссылкой на неназванного американского чиновника онлайн-издание Axios 23 апреля сообщает, что глава Госдепа „принял решение не ехать в Лондон“. „Вместо этого американская делегация продолжит переговоры с британскими и украинскими коллегами“, - добавил этот собеседник.
Сам Рубио написал в соцсети X, что у него состоялся „продуктивный“ разговор с британским коллегой и он с нетерпением ждет „продолжения“ после дискуссий в Лондоне, говорится в статье.
Украина отвергла ключевое предложение Трампа
Накануне, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что Марко Рубио намерен пропустить следующую стадию переговоров по Украине, поскольку „Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа по заключению сделки, которая остановит бои с Россией“.
Как пишет онлайн-издание Axios 23 апреля, конкретно „последнее предложение“ президента США Дональда Трампа подразумевает, кроме прочего, признание Киевом частью РФ украинского полуострова Крым, а также неофициальное признание им российского контроля над большей частью территорий на Востоке Украины, оказавшихся оккупированными после начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство.
По данным Axios, соответствующий план американская сторона предъявила представителям Киева в Париже на прошлой неделе. Как написала газета Financial Times, после того как план был представлен, президент РФ Владимир Путин в рамках возможной мирной сделки предложил заморозить текущую линию фронта.
Однако президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля отверг условия, связанные с легитимацией аннексии РФ Крыма. „Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это „противоречит нашей (украинской. - Ред.) Конституции“, - напоминает его позицию украинское агентство УНИАН.
Уиткофф готовится к очередным переговорам в Москве
22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф позже на текущей неделе снова отправится в Москву на переговоры с Путиным. Это станет уже четвертой встречей между ним и российским президентом.
„В предыдущий раз Уиткофф посещал РФ 11 апреля. Тогда он встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Общение длилось более четырех часов, основной темой было урегулирование на Украине. Подробностей беседы не приводилось“, - напоминает агентство ТАСС.
С другой стороны, Уиткофф и Рубио пропустят переговоры по Украине в Лондоне, которые изначально намеревались посетить. Вместо в британской столице США будет представлять спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, пишет Axios.