Рубио и главы МИД Европы отложили переговоры по Украине

Топ-дипломаты из США, Германии, Великобритании, Франции и Украины отменили свое участие в переговорах на высоком уровне об окончании войны в Украине, которые должны были пройти в Лондоне в среду, 23 апреля. Об этом сообщает на своем сайте телеканал Sky News .

Вместо этого на встречу в британской столице „высокопоставленные чиновники“ из пяти вышеназванных стран, говорится в публикации. При этом в Лондоне будет находиться и глава МИД Украины Андрей Сибига, который, как ожидается, проведет встречу с министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми.