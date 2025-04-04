Рубио: "Бесконечные переговоры" о мире с Путиным исключены

Президент Дональд Трамп „не попадет в ловушку бесконечных переговоров“, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 апреля. „Мы узнаем достаточно скоро, в течение недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет“, - сказал он. Когда сторона конфликта заинтересована в мире, она прекращает военные действия и выставляет разумные требования, подчеркнул Рубио. „Это должны быть разумные условия, а не сумасшедшие требования“, - добавил глава Госдепа.
Марко Рубио также сказал, что если российские войска начнут новую наступательную операцию в Украине, „тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет“. „Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику“, - пояснил он. По словам госсекретаря, ранее именно российская сторона отказалась от полного прекращения огня в Украине. Он уточнил, что Конгресс США уже начал работать над законопроектом о дополнительных санкциях против Москвы, и пообещал нарастить давление со стороны Вашингтона.
Глава американской дипломатии также подчеркнул, что США считали бы более правильным сразу достигнуть всеобъемлющего перемирия в российско-украинской войне. Однако, по его словам, Вашингтон согласился работать над идеей перемирия на Черном море и над приостановкой ударов по энергетическим объектам, так как это, по его мнению, также является „движением вперед“. „Очевидно, что обе стороны считают, что это перемирие нарушается, что типично для подобных ограниченных перемирий“, - отметил госсекретарь.
Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть
Президент США в конце марта пообещал ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если Москва будет препятствовать прекращению огня в Украине. „Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России - а это может быть и не так - но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России“, - заявил Трамп в интервью американскому телеканалу NBC News.
Американский лидер также рассказал, что был „очень зол“ и „взбешен“, когда президент России Владимир Путин поставил под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского. При этом Трамп отметил, что, несмотря на его недовольство в связи с ситуацией в Украине, у него „очень хорошие отношения“ с российским президентом и „гнев быстро рассеется“, если тот „поступит правильно“.
В связи с этим президент США анонсировал новый телефонный разговор с Путиным на предстоящей неделе. При этом круг приближенных к Трампу лиц рекомендует ему больше не звонить президенту РФ, пока тот не согласится на полное прекращение огня в Украине, сообщил NBC News 4 апреля.