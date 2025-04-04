Рубио: "Бесконечные переговоры" о мире с Путиным исключены

Глава американской дипломатии также подчеркнул, что США считали бы более правильным сразу достигнуть всеобъемлющего перемирия в российско-украинской войне . Однако, по его словам, Вашингтон согласился работать над идеей перемирия на Черном море и над приостановкой ударов по энергетическим объектам, так как это, по его мнению, также является „движением вперед“. „Очевидно, что обе стороны считают, что это перемирие нарушается , что типично для подобных ограниченных перемирий“, - отметил госсекретарь.

Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть

Президент США в конце марта пообещал ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если Москва будет препятствовать прекращению огня в Украине. „Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России - а это может быть и не так - но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России“, - заявил Трамп в интервью американскому телеканалу NBC News.