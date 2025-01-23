Российское судно-шпион снова приблизилось к берегам Британии. Лондон отправил следить за ним военные корабли и подлодку

„Янтарь“ сейчас находится в Северном море. В понедельник, 20 января, судно было замечено в 45 милях от побережья Великобритании, в пролив Ла-Манш. В течение двух дней за ним пристально наблюдали два судна Королевского военно-морского флота.

„Я хочу, чтобы президент Путин услышал мое послание: мы вас видим, мы знаем, что вы делаете, и мы не постесняемся решительных действий, чтобы защитить эту страну“, — добавил Хили, выступая в парламенте.

По словам главы британского оборонного ведомства Джона Хили, судно „Янтарь“ используется для сбора информации и составления карт о критической подводной инфраструктуре Великобритании. Хили назвал этот инцидент „еще одним примером растущей агрессии со стороны России“.

„Я изменил правила применения Королевским флотом, чтобы наши военные корабли могли подойти ближе и лучше следить за „Янтарем“. Пока что судно ведет себя в соответствии с международными правилами навигации“, — сказал Хили.

Он добавил, что не так давно — в ноябре — „Янтарь“ уже был замечен в британских водах. Тогда подлодка Королевского военно-морского флота получила разрешение приблизиться к российскому судну „исключительно в качестве сдерживающей меры“. Вскоре оно покинуло воды Великобритании и направилось на юг, в сторону Средиземного моря.