Российское судно-шпион снова приблизилось к берегам Британии. Лондон отправил следить за ним военные корабли и подлодку

По словам главы британского оборонного ведомства Джона Хили, судно „Янтарь“ используется для сбора информации и составления карт о критической подводной инфраструктуре Великобритании. Хили назвал этот инцидент „еще одним примером растущей агрессии со стороны России“.
„Я хочу, чтобы президент Путин услышал мое послание: мы вас видим, мы знаем, что вы делаете, и мы не постесняемся решительных действий, чтобы защитить эту страну“, — добавил Хили, выступая в парламенте.
„Янтарь“ сейчас находится в Северном море. В понедельник, 20 января, судно было замечено в 45 милях от побережья Великобритании, в пролив Ла-Манш. В течение двух дней за ним пристально наблюдали два судна Королевского военно-морского флота.
„Я изменил правила применения Королевским флотом, чтобы наши военные корабли могли подойти ближе и лучше следить за „Янтарем“. Пока что судно ведет себя в соответствии с международными правилами навигации“, — сказал Хили.
Он добавил, что не так давно — в ноябре — „Янтарь“ уже был замечен в британских водах. Тогда подлодка Королевского военно-морского флота получила разрешение приблизиться к российскому судну „исключительно в качестве сдерживающей меры“. Вскоре оно покинуло воды Великобритании и направилось на юг, в сторону Средиземного моря.
Хили также уточнил, что международное морское право, принятое на уровне ООН, ограничивает возможные действия Великобритании (как и любой другой страны) в отношении иностранных судов, обнаруженных в своих суверенных водах.
Хили сказал, что совместно со странами НАТО Великобритания будет ужесточать ответ на активность российского флота. В частности, Королевские военно-воздушные силы выделят разведывательный самолет, которой присоединится к миссии НАТО по защите критической инфраструктуры в Балтийском море.
Теневой министр обороны Джеймс Картлидж заявил, что Консервативная партия полностью поддерживает подход лейбористского правительства и „прозрачность“ в отношении угрозы со стороны российского флота.
„Это посылает мощный сигнал Путину, что нас не запугать, и что если его цель — это продолжать расширять границы вредоносной деятельности в наших водах и в водах, прилегающих к нам, мы дадим ответ“, — одобрил Картлидж действия правительства.
Официально „Янтарь“ — это судно Минобороны России, занимающееся исследованием океанов.
Западные страны неоднократно замечали „Янтарь“ в европейских акваториях. Они подозревают, что миссия судна — составить карту подводных кабелей. Более 95% интернет-трафика проходит через подводные кабели. Кроме того, эта инфраструктура критически важна для поставок энергии.
В конце 2024 года в Балтийском море несколько раз были перерезаны подводные кабели. Страны, которых коснулись эти инциденты, подозревали диверсию. В конце декабря по подозрению в причастновсти к перерезке кабеля финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в Египет под флагом Островов Кука.
В январе 2025 года НАТО объявило о плане „Балтийский часовой“ (Baltic Sentry). В рамках этого плана страны альянса увеличат свое военное присутствие в Балтийском море, чтобы защитить подводную инфраструктуру от возможного саботажа.